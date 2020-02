L'1-0 maturato nella gara di andata è un'ipoteca fortissima già in tasca a Fonseca: questo il responso degli analisti, a proposito di Gent-Roma, in programma giovedì alla Ghelamco Arena. Il passaggio del turno da parte dei giallorossi è a quota bassissima, 1,14 , mentre il ribaltone belga vale 5,75. La Roma è favorita anche nel pronostico secco sulla partita di ritorno: il «2» al 90' è a 2,20, la vittoria del Gent si gioca a 3,05, il pareggio che qualificherebbe la Roma è dato a 3,60. Quanto al risultato esatto, vale 12 volte la scommessa l'1-0 che porterebbe la sfida ai supplementari. Lo 0-0 è a 14, un altro 1-0 giallorosso si colloca a 10,00. Il Gent però in Europa League ha abituato i suoi tifosi a sarabande di gol: a partire dai preliminari, ne ha segnati 18 in sei partite, subendone nove, con un bilancio di cinque vittorie e un pareggio. Per questo è ipotizzabile un altro Over, proposto a 1,65.