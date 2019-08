Il sorteggio di Europa League ha regalato alla Roma di Paulo Fonseca sfide affascinanti, e non semplici, per diversi motivi: il Borussia Monchengladbach per la storia e per il fascino, l'Istanbul Basaksehir perché è stata la casa di Cengiz Under e il Wolfsberger perché sta vivendo una favola. Ma andiamo a conoscere le rivali dei giallorossi nel Gruppo J.



BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Due partite di campionato disputate, una vittoria e un pareggio, col mercato che ha regalato un nuovo allenatore, Marco Rose (ex Salisburgo), e nuovi volti in mezzo al campo: Lainer dall'RB Salisburgo come terzino destro, Bensabaini dal Rennes come terzino sinistro e, soprattutto, Breel Embolo dallo Schalke e Marcus Thuram dal Guingamp in avanti. La stella? Salutato Thorgan Hazard, il peso del reparto offensivo è tutto sulle spalle di Assane Plea: un gol e un assist i due partite di Bundes, la scorsa stagione ha realizzato 15 gol in 35 partite. E' lui il pericolo numero 1.



ISTANBUL BASAKSEHIR - In questo club Cengiz Under è esploso prima di spiccare il volo verso Roma. Tanta la qualità, abbinata all'esperienza, nel club turco: in difficoltà in campionato (ancora a 0 punti dopo 2 partite, con 5 gol subiti e solo uno realizzato), ci sono giocatori che hanno un grande passato alle spalle, come Robinho, Arda Turan e Demba Ba. A disposizione dell'ex Inter Okan, poi, ci sono anche l'italiano Stefano Napoleoni, l'ex Juve Eljero Elia, il centravanti Enzo Crivelli e il capitano Edin Visca (miglior marcatore della scorsa stagione, con 13 go). A centrocampo, poi, altro ex Serie A come Gokhan Inler, mentre in difesa c'è l'ex City Clichy, ora infortunato. Tanti giocatori che il meglio lo hanno già dato, ma che nelle 'classiche' come le coppe europee possono dire la loro. Secondi lo scorso anno, sono usciti ai preliminari di Champions League per mano dell'Olympiacos.



WOLFSBERGER - Cenerentola del girone, la squadra austriaca è in Bundesliga dal 2012. Bianconeri, il lupo (anche loro) come simbolo, hanno chiuso la scorsa stagione al terzo posto. Il loro palmares, a oggi, vede solamente con un campionato di Erste Liga vinto nel 2012. Allenata da Robert Ibertsberger, ha in Shon Weissman il cannoniere principe. 7 gol in 5 partite di campionato per l'israeliano, ben sostenuto da Anderson Niangbo, ivoriano da 4 gol in 5 partite. E' questa la coppia da tenere d'occhio.