ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI FRANCESCO MAROLDA

Riparte il cammino europeo del. Dopo il successo in campionato sulla Juventus, gli azzurri di Gattuso tornano in campo per l'andata deivanno sul campo del. I partenopei hanno chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo F, gli spagnoli invece secondi alle spalle del PSV nel gruppo E.- Non ci sono precedenti in Europa tra le due squadre, ma per il Napoli sarà il settimo turno in una grande competizione europea contro una rivale spagnola: nei sei precedenti ha superato il turno una sola volta, con un complessivo 6-1 sul Valencia nel primo turno della Coppa UEFA 1992/93. Per la squadra di Gattuso, poi, c'è il tabù della gara d'andata: ha vinto solo due delle ultime otto sfide d'andata tra Champions ed Europa League (due pareggi, quattro sconfitte).Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta diFORMAZIONI UFFICIALI: Rui SIlva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.​.​​