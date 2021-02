. Quel che si sa è che il virus è stato portato in Campania da “un professionista di ritorno da un viaggio in Africa”. Ma la voce, riportata mercoledì mattina da Il Napolista, che il giocatore in questione fosse l’attaccante del Napoli è stata smentita dall’azienda ospedaliera: “Escludiamo categoricamente che il campione appartenga al calciatore del Napoli” . Meno netta, invece, la replica del Pascale: “Non conosciamo le generalità della provetta analizzata, non smentiamo, né confermiamo che si tratti di Osimhen”.Intanto le indagini proseguono. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il(già “famosa” per il rinvio della partita di inizio stagione con la Juve),, dove stasera giocherà contro il Granada in Europa League.(che ha contratto il virus lo scorso 1 gennaio).Una scelta volta a tutelare tesserati e familiari, oltre che continuare l’attività di ricerca utile a sconfiggere il virus., sempre secondo quanto riferito dal Corriere,Da ricordare che Osimhen al rientro in Italia dalla Nigeria non è entrato in contatto con la squadra, prima di scoprire di essere positivo e di essere messo in isolamento in casa, secondo le normative previste. Asintomatico, il giocatore si è ora completamente ripreso e questa sera, in Europa League, dovrebbe scendere in campo da titolare contro il Granada.