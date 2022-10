Con il primo posto ormai irraggiungibile, la Roma di Josè Mourinho cerca di agganciare il secondo posto in classifica occupato dal Ludogorets per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno in casa proprio contro i bulgari. Prima però c’è da sconfiggere l’HJK Helsinki, avversario contro il quale è arrivata l’unica vittoria nel girone. Quote favorevoli ai giallorossi per gli esperti che vedono il primo colpo esterno europeo a 1,33, quota che sale a 1,34. Oscilla tra 4,85 e 5,20 il segno «X» mentre l’acuto finlandese si gioca a 8,50. Solo nel match di andata la Roma ha tenuto la porta inviolata, opzione favorita anche giovedì sera con il No Goal, a 1,73, favorito nei confronti del Goal, proposto a 2,00. Lo Special One chiede maggior impatto in zona gol ai suoi due centravanti Tammy Abraham e Andrea Belotti. La rete di entrambi gli attaccanti romanisti si gioca tra 1,75, e 1,95, mentre è fissata tra 4 e 5,46 la doppietta.