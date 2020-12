Primo ma non ancora in porto: il pareggio in casa dell'AZ lascia al Napoli ottime possibilità di qualificazione, da confermare giovedì prossimo con la Real Sociedad al San Paolo. Per i bookmaker la pratica è ben avviata, basti pensare che gli analisti danno il passaggio ai sedicesimi a 1,80, con gli spagnoli che inseguono a 3,00 e gli olandesi dell'AZ collocati a 4,75.



Le quote su Napoli-Real Sociedad sono peraltro già pronte: azzurri favoriti a 2,08, ospiti a 3,35. Il pareggio, dato a 3,55 garantirebbe al Napoli la qualificazione ma non il primo posto nel girone. Vincendo sul campo del Rijeka, infatti, l'AZ andrebbe a pari punti con gli azzurri, ma con gli scontri diretti a favore.



Ampio, comunque, il credito europeo del Napoli, che nella scommessa sul vincitore dell'Europa League è nel ristretto ambito delle favorite. Il trionfo, equiparabile a quello ottenuto in Coppa Uefa nel 1989 con Maradona e Careca, vale oggi 11 volte la scommessa. Più accreditate soltanto il Tottenham (6,50), l'Arsenal (7,00) e il Milan (9,50).