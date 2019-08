Oggi si sono giocate le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione ai gironi di Euopa League. Al Feyenoord basta un pareggio contro la Dinamo Tbilisi dopo il 4-0 dell'andata. Avanti anche lo Spartak Mosca che vince 2-1 contro gli svizzeri del Thun con gol dell'ex romanista Ponce e del tedesco Schurrle. Il Partizan Belgrado perde ma passa il turno così come gli svedesi del Malmo. Tra le sorprese ci sono i lituani del Suduva che fanno fuori il Maccabi Tel Aviv. Dopo la vittoria all'andata, lo Strasburgo vince anche la gara di ritorno e passa il turno facendo fuori la Lokomotiv Plovdiv. Poker dell'Az Alkmaar che dopo lo 0-0 dell'andata si rifà con tutti gli interessi contro gli ucraini del Mariupol. Avanti anche il Psv nonostante lo 0-0 con l'Haugesund. Decisivo il gol di Bergwijn all'andata. Massimo risultato con il minimo sforzo per l'Eintracht Francoforte, che vince 1-0 col Vaduz e passa il turno (4-0 all'andata). Si qualificato al turno successivo anche i Rangers di Steven Gerrard e i portoghesi del Braga. Due assist per Patrick Cutrone alla prima da titolare nel 4-0 del Wolverhampton agli armeni del Pyunik. Ok anche l'Espanyol, che vince 3-0 contro il Lucerna dopo lo 0-0 dell'andata.



Dinamo Tbilisi-FEYENOORD 1-1

52 Shengelia (D), 57' Botteghin (F)



SPARTAK MOSCA-Thun 2-1

7, Glarner (T), 52' Ponce (S), 58' Schurrle (S)



Yeni Malatyaspor-PARTIZAN BELGRADO 1-0

7' Jahovic



Zrinjski-MALMO 1-0

91' Sovsic



SUDUVA-Maccabi Tel Aviv 2-1

12' Topcagic (S), 45' Svrljuga (S), 86' Blackman (M)



STRASBURGO-Lokomotiv Plovdiv 1-0

8' Zohi



AZ ALKMAAR-Mariupol 4-0



PSV-Haugesund 0-0

20' Stengs, 44' Ouwejan, 62' Wuytens, 90' aut. Yavorsky



EINTRACHT FRANCOFORTE-Vaduz 1-0

32' de Guzman



RANGERS-Midtjylland 3-1

14' Morelos (R), 39' Ojo (R), 49' Morelos (R), 72' Evander (M)



BRAGA-Brondby 3-1

19' Palhinha (Bra), 41' Horta (Bra), 66' Palhinha (Bra), 85' Bjur (Bro)



WOLVERHAMPTON-Pyunik 4-0

54' Neto, 58' Gibbs-White, 64' Vinagre, 87' Jota



ESPANYOL-Lucerna 3-0

3' Wu Lei, 27', 38' Campuzano



NB: in MAIUSCOLO le qualificate al turno successivo