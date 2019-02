È stato decisivo nella vittoria a Vienna, una settimana fa, e anche stavolta Lautaro Martinez si prende la scena all'Inter, in attesa di sviluppi sul caso Icardi. Per la sfida di ritorno con il Rapid in Europa League, il "Toro" è protagonista sul tabellone SNAI, dove è la prima scelta nelle scommesse sui marcatori dell'incontro. La sua firma nella partita di domani è data a 2,00 - offerta che sale a 9,00 se il gol dovesse arrivare nel primi 15 minuti del match - davanti a Keita e Politano, entrambi a 2,75. Dai betting analyst arriva fiducia anche per il risultato finale: un altro successo nerazzurro si gioca a 1,33, per pareggio e segno «2» si arriva a 5,25 e 9,00, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è il 2-0 a 6,25.