Il compito rimane difficile, ma intanto il pareggio strappato dal Milan all'Old Trafford cambia lo scenario nelle valutazioni dei bookmaker. L'1-1 con il Manchester United e soprattutto la prestazione gagliarda dei rossoneri accorciano le distanze nelle quote sulla qualificazione, dove fino a ieri i Red Devils dominavano a 1,53, contro il 2,40 di Pioli. La squadra di Solskjaer è ancora in vantaggio sul tabellone Snai, ma ora a quota 1,72, con il Milan che incalza a 2 volte la posta. Di sicuro a San Siro ci sarà da combattere: per il ritorno in programma la settimana prossima lo United è avanti a 2,10, contro il 3,40 rossonero e il 3,50 per un altro segno «X».