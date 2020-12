I sorteggi dei sedicesimi di Europa League non smuovono le inglesi dal ruolo di favorite della competizione. Il Tottenham di Mourinho è la squadra da battere, anche se sulla lavagna scommesse c'è grande equilibrio e il Milan in particolare non è troppo distante dal vertice. Gli Spurs, primi in Premier League insieme al Liverpool, si giocano campioni d'Europa a quota 6,00 e la sfida è in particolare con il Manchester United, seconda opzione a 7,00 volte la posta. Sull'ultimo gradino del podio c'è il Milan, che condivide la posizione con l'Arsenal. I rossoneri stanno vivendo una stagione al di sopra delle aspettative e come i Gunners sono proposti a quota 10. La contesa anglo-italiana prosegue nelle posizioni successive, visto che il Napoli si gioca a 12 e in vista dei sedicesimi precede il Leicester, in lavagna a 13. Poi l'Ajax, messo ko in Champions dall'Atalanta e proposto a quota 15. La Roma non porta a casa un trofeo da troppi anni: i Friedkin riusciranno a far gioire i tifosi giallorossi nella loro prima stagione alla guida dei capitolini? Serve una grande Roma, che è bancata campione d'Europa a 20 volte la posta.