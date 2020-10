Il Milan in Europa League se la vedrà con Celtic, Sparta Praga e Lille. Nei francesi c'è Timothy Weah, figlio di George, ex bomber rossonero, cresciuto nel Psg e passato anche dal Celtic per una stagione. Un piccolo incrocio romantico col passato, con Weah jr nato pochi giorni il trasferimento di papà George, che l'11 gennaio del 2000 lasciò il Milan per il Chelsea.