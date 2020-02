Sorteggio poco fortunato per le italiane in Europa League. Agli ottavi di finale l’Inter - si legge in una nota - se la dovrà vedere con il Getafe, rivelazione della Liga dove è quinto in classifica (a un punto dalla zona Champions) che ai sedicesimi ha eliminato l’Ajax. La Roma si gioca l’accesso ai quarti contro il Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi. Andata a San Siro per i nerazzurri che giovedì 12 partiranno con il favore del pronostico: segno «1» a 1,80, contro il pareggio a 3,45 e il «2» a 4,70. Sarà dura per la Roma sul campo del Siviglia. Padroni di casa avanti a 2,10, contro il pareggio a 3,30 e il successo dei giallorossi a 3,70. Intanto dopo l’eliminazione di molte big ai sedicesimi l’Inter si conferma favorita per la vittoria dell’Europa League sulla lavagna antepost a 4,50. Il primo avversario da temere è lo United a 5,50. A 8,00 il Siviglia, mentre la Roma si gioca a 12.