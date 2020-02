Dopo aver fatto fuori il Ludogorets ai sedicesimi di finale, l’Inter pesca il Getafe per gli ottavi di finale di Europa League. Un impegno sicuramente spinoso per gli uomini di Antonio Conte, visto che i nerazzurri dovranno vedersela con una delle squadre più in forma della Liga. La squadra allenata da José Bordalás, infatti, occupa attualmente il 5° posto in campionato, mentre in Europa League ha fatto fuori l’Ajax dopo un girone eliminatorio di tutto rispetto. Per il match d’andata, che si disputerà a San Siro, gli analisti vedono, in ogni caso favorito l’Inter. La vittoria casalinga di Romelu Lukaku e compagni, infatti, si gioca a 1,90. Più alte (e di molto) le quote dell’X e del 2, rispettivamente a 3,45 e 4,00. Un dato interessante riguarda la difesa degli spagnoli, che finora hanno tenuto la porta inviolata in 4 incontri su 8 tra girone e sedicesimi. L’ennesimo clean sheet del Getafe, riprota Agipronews, si gioca a 1,80. Due partite impegnative, quindi, per i ragazzi di Conte, che però rimangono i favoriti (insieme al Manchester United) per la vittoria finale dell’Europa League: la quota dei milanesi e dei Red Devils è 5. A seguire Wolverhampton (7,50), Siviglia (8,00), Leverkusen (10), Roma (12) e proprio Getafe (15), secondo Agipronews.