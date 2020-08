Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 alle 21 alla Düsseldorf Arena. Il direttore di gara polacco sarà assistito da Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo dell'incontro sarà lo scozzese William Collum. Il polacco Pawel Gil sarà il VAR dell'incontro, l'assistente VAR sarà Tomasz Kwiatkowski. Di seguito gli episodi da moviola della gara analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



INTER-SHAKHTAR DONETSK lunedì 17 agosto ore 21.00



58' - Ammonito Taison per un intervento in netto ritardo da dietro ai danni di Bastoni. Decisione corretta dell'arbitro.



47' - Primo episodio dubbio del match. Nell'area dell'Inter, Bastoni rinvia col destro e colpisce Gagliardini che - per provare a ripararsi dal pallone - lo tocca col braccio. Lo Shakhtar protesta e chiede un calcio di rigore, ma l'arbitro e il Var lasciano proseguire. Episodio particolare e dubbio, la squadra arbitrale ha preferito non intervenire nonostante le contestazioni degli ucraini.