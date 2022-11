Sorteggio positivo per Juventus e Roma, le due italiane ancora in corsa in Europa League e chiamate a giocare i playoff per puntare all’atto finale di Budapest. I bianconeri, che se la vedranno con il Nantes, formazione affrontata in semifinale di Champions League vinta del 1996, sono nel lotto delle favorite e vengono offerti a 9 su Snai, quota che sale a 10 per gli esperti. Davanti alla Vecchia Signora, favorita numero uno è l’Arsenal, fissato a 5 volte la posta, con il duo Barcellona-Manchester United, avversari nel prossimo turno, a inseguire. Meglio gli spagnoli a 6, sugli inglesi dati vincenti a 8.50. Tra le possibili outsider c’è la Roma di Josè Mourinho, che cerca l’impresa in Europa League dopo la Conference vinta a maggio. I giallorossi, sorteggiati contro il Salisburgo appena eliminato dal Milan in Champions League, rientrano nel gruppo delle possibili outsider e vengono proposti a 18.