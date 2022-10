A due giornate dalla fine il gruppo F di Europa League vede quattro squadre appaiate a cinque punti. In un raggruppamento dove può succedere di tutto, la Lazio, reduce dalla pesante vittoria di Bergamo, prova a tornare a quel successo che in Europa manca dalla gara interna d’esordio contro il Feyenoord. Gli uomini di Sarri ospitano il Midtjylland, capace di rifilare ai biancocelesti ben cinque gol nella gara di andata disputata in Danimarca. Secondo gli esperti però, sarà tutt’altra musica all’Olimpico, con il segno «1» avanti a 1,55 sul colpo esterno fissato a 5,85. Si gioca invece a 4,45 il pareggio. Tra le due squadre si prevede ancora spettacolo: favorito l’Over 2.5, a 1,60, su un match con meno di tre gol dato a 2,33. Per quanto riguarda il risultato esatto invece il 2-1 biancoceleste si gioca a 8, stessa quota dell’1-1, mentre l’1-3 del Midtjylland sale a 36 volte la posta. Occhi puntati anche su un nuovo penalty, come nelle due sfide di Europa League dell’Olimpico: l’assegnazione di un calcio di rigore è proposta a 3,20.