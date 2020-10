Torna l l'Europa League e Calciomercato.com vi offre in diretta gli episodi da moviola delle tre formazioni italiane impegnate. Si parte alle 18.55 con Napoli-AZ Alkmaar e Young Boys-Roma. Alle 21 invece sarà la volta di Celtic-Milan.





LE PARTITE

Young Boys-Roma ore 18.55

arbitra: Carlos del Cerro Grande

13' - Rigore per lo Young Boys. Cristante in area sbaglia l'intervento su Rieder che lo salta a cavallo della linea dell'area e cade al contatto che è solare e convince l'arbitro a concedere il rigore.



Napoli-Az Alkmaar ore 18.55

Arbitra: Daniel Stefanski

15' - Mertens protesta per un contatto in area di rigore, ma l'intervento della difesa dell'Az è sul pallone.

21' - Protesta Osimhen in area di rigore per un tocco di mano di Svensson a contatto diretto con Lozano. Il tocco dell'attaccante messicano è però molto ravvicinato e non ci sono gli estremi per il rigore.

33' - Altra protesta del Napoli, questa volta è Lozano a chiedere un rigore e qui i dubbi sono più grandi rispetto agli altri episodi. La punta messicana anticipa Svensson che lo trattiene leggermente al braccio. La sensazione è che Lozano esageri il contatto che però seppur di lieve entità c'è.



Celtic-Milan ore 21

arbitra Matej Jug