Sedicesimi di finale di Europa League con due formazioni italiane in campo. Alle 18.55 l'Inter fa visita al Ludogorets, mentre alle 21 la Roma ospita i belgi del Gent. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





LUDOGORETS-INTER giovedì 20 febbraio ore 18.55

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Assistenti: Juan Carlos Yuste – Roberto Alonso

Quarto ufficiale: Guillermo Cuadra Fernández

VAR: Juan Martínez Munuera

Assistente VAR: Diego Barbero Sevilla



22' LAUTARO AMMONITO, ERA DIFFIDATO: SALTA IL RITORNO - Lautaro Martinez è stato sanzionato con un cartellino giallo per un fallo in attacco: il centravanti era diffidato e quindi salterà la sfida di ritorno in programma a San Siro giovedì prossimo alle ore 21.





ROMA-GENT giovedì 20 febbraio ore 21.00

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Assistenti: Martin Margaritov – Diyan Valkov

Quarto ufficiale: Ivaylo Stoyanov

VAR: Jochem Kamphuis (Olanda)

Assistente VAR: Bas Nijhuis (Olanda)