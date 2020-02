Spinoso il ritorno in Europa League per la Roma, che va in Belgio contro il Gent con il risicato vantaggio di un solo gol realizzato all’Olimpico. I padroni di casa proveranno a ribaltare il verdetto dell’andata, ma i bookmaker favoriscono i giallorossi, avanti a 2.25, la vittoria del Gent si gioca a 3.00, il pareggio vale 3.60. Passaggio turno vicinissimo per i capitolini, proposto a 1.15 contro il 5.50 della qualificazione belga. Piena fiducia agli uomini di Fonseca da parte degli scommettitori, il 97% ha puntato sui giallorossi agli ottavi. Per tentare l’impresa, il Gent si affida a Jonathan David, pericolo numero uno per la difesa romanista, con 18 reti messe a segno in 25 gare. A secco all’andata, David ci riprova e la sua rete ai giallorossi è a 2.75. Nella Roma però, sembra essersi ritrovata la coppia d’attacco Dzeko – Mkhitaryan, marcatori rispettivamente a 2.00 e a 3.50.