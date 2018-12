La sfida tra Lazio ed Eintracht Francoforte somiglia ad un allenamento, entrambe sono già qualificate e i tedeschi non possono più essere raggiunti al primo posto. Inzaghi opterà per un ampio turn over, ma i biancocelesti partono comunque da favoriti secondo i bookmaker, a 2,11, per il successo dell’Eintracht, che è reduce da due sconfitte consecutive, si sale a 3,30, il segno X è a 3,65. Il 70% degli scommettitori ha scelto la vittoria dei biancocelesti. La Lazio subisce reti da 9 gare tra campionato e coppa, ma anche i tedeschi non hanno una difesa di ferro. Visto anche il 4-1 dell’andata, si preannuncia una gara da Gol, a 1,49, e da Over 2.50, a 1.58. Lo stesso finale del match dell’andata, il 4-1, è un’opzione che pagherebbe ben 35 volte la posta.