Tutto è deciso, l'Europa League ora conosce tutti i suoi partecipanti: terminati i playoff, che hanno visto l'eliminazione dell'Atalanta in favore del Copenaghen, sono emerse le 48 squadre che accederanno alla fase a gironi.



LAZIO E MILAN - Bergamaschi out, restano in corsa due italiane ad attendere il sorteggio che andrà in scena venerdì alle 13 a Montecarlo: la Lazio sarà inserita in prima fascia grazie all'eliminazione del Basilea, mentre il Milan all'urna partirà dalla seconda fascia. Per i biancocelesti le insidie principali nelle altre urne si chiamano Sporting, Marsiglia e Copenaghen (seconda fascia), Betis e Lipsia (terza fascia) e Rangers e Rosenborg (quarta). Più complicato per i rossoneri, che dalla prima fascia possono pescare big inglesi (Arsenal-Chelsea), il Siviglia dell'ex André Silva o il Villarreal di Bacca e lo Zenit. Ecco tutte le qualificate e le fasce d'appartenenza (di lato coefficiente e Paese di provenienza).



PRIMA FASCIA



1) Siviglia - 113.000 (Spagna)

2) Arsenal - 93.000 (Inghilterra)

3) Chelsea - 82.000 (Inghilterra)

4) Zenit - 78.000 (Russia)

5) Bayer Leverkusen - 66.000 (Germania)

6) Dinamo Kiev - 62.000 (Ucraina)

7) Besiktas - 57.000 (Turchia)

8) Salisburgo - 55.000 (Austria)

9) Olympiacos - 54.000 (Grecia)

10) Villarreal - 52.000 (Spagna)

11) Anderlecht - 48.000 (Belgio)

12) Lazio - 41.000 (Italia)



SECONDA FASCIA



1) Sporting Lisbona - 40.000 (Portogallo)

2) Ludogorets - 37.000 (Bulgaria)

3) Copenaghen - 34.000 (Danimarca)

4) Marsiglia - 32.000 (Francia)

5) Celtic - 31.000 (Scozia)

6) PAOK Salonicco - 29.500 (Grecia)

7) Milan 28.000 - (Italia)

8) Genk - 27.000 (Belgio)

9) Fenerbahce - 23.500 (Turchia)

10) Krasnodar - 23.500 (Russia)

11) Astana - 21.750 (Kazakistan)

12) Rapid Vienna - 21.500 (Austria)



TERZA FASCIA



1) Real Betis - 21.399 (Spagna)

2) Qarabag - 20.500 (Azerbaijan)

3) BATE Borisov - 20.500 (Bielorussia)

4) Dinamo Zagabria - 17.500 (Croazia)

5) RB Lipsia - 17.000 (Germania)

6) Eintracht Francoforte - 14.285 (Germania)

7) Malmoe - 14.000 (Svezia)

8) Spartak Mosca - 13.500 (Russia)

9) Standard Liegi - 12.500 (Belgio)

10) Zurigo - 12.000 (Svizzera)

11) Bordeaux - 11.283 (Francia)

12) Rennes - 11.283 (Francia)



QUARTA FASCIA



1) Apollon Limassol - 10.000 (Cipro)

2) Rosenborg - 9.000 (Norvegia)

3) Vorskla - 8.226 (Ucraina)

4) Slavia Praga - 7.500 (Repubblica Ceca)

5) Akhisar Belediyespor - 7.160 (Turchia)

6) Jablonec - 6.035 (Repubblica Ceca)

7) AEK Larnaca - 4.310 (Cipro)

8) VIDI - 4.250 (Ungheria)

9) Rangers - 3.750 (Scozia)

10) Sarpsborg - 3.485 (Norvegia)

11) F91 Dudelange - 3.500 (Lussemburgo)

12) Spartak Trnava - 3.500 (Slovacchia)