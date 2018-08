Dentro o fuori, in Danimarca l'Atalanta si gioca la partecipazione alla prossima Europa League: ritorno dei playoff, dopo lo 0-0 del Mapei Stadium di Reggio Emilia i bergamaschi affrontano il Copenaghen per strappare il pass decisivo. Due risultati a disposizione della squadra di Gasperini, che nell'ultima di campionato a Roma ha scelto un ampio turnover: vittoria o pareggio con reti (1-1, 2-2, 3-3...) per eliminare i danesi e superare il turno.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Copenaghen-Atalanta.