Tra l'addio die quello di, laprepara la nuova stagione. Mercato ma non solo, perché a Nyon si sono svolti i sorteggi per i prossimi turni diche vedranno coinvolti anche i giallorossi: la squadra dinel secondo turno affronterà la vincente tra gli ungheresi dele gli albanesi del. La gara d'andata si svolgerà il 25 luglio all'Olimpico, il ritorno è in programma il 1° agosto in trasferta. Debrecen e Kukesi, invece, si sfideranno nel primo turno l'11 e il 18 luglio.- Lo scenario cambierebbe con l'esclusione deldall'Europa League ( QUI tutti i dettagli), l'avanzamento della Roma alla fase a gironi e il conseguente inserimento al posto dei giallorossi del, che quindi affronterebbe una tra Debrecen e Kukesi.