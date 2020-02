Dopo la due-giorni di Champions, oggi tocca a Roma e Inter tenere alta la bandiera italiana in Europa (League). I giallorossi giocano in Belgio partendo dal successo di misura firmato da Perez all'Olimpico. I nerazzurri hanno già ipotecato la qualificazione all'andata in Bulgaria, vincendo 2-0 con i gol di Eriksen e Lukaku. Ancora senza Handanovic, Sensi e Gagliardini, Conte può fare turnover pensando allo scontro diretto di domenica sera sul campo della Juventus. A San Siro si gioca a porte chiuse per il Coronavirus.



PROBABILI FORMAZIONI



Gent-Roma (calcio d'inizio alle ore 18.55 in diretta su Sky Sport)

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; David, Depoitre. All. Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna).



Inter-Ludogorets (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8)

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

Arbitro: Siebert (Germania).