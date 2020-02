Ecco i principali dubbi di Fonseca per la sfida di domani al Gent nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. ​I principali sono sulla fascia sinistra, dove Kolarov è in vantaggio su Spinazzola, mentre il resto della difesa sarà composto da Santon, Smalling e Mancini (squalificato a Cagliari). A centrocampo toccherà ancora a Veretout e Cristante, in attacco, dietro Dzeko, confermato Mkhitaryan (trequartista) con Perez e probabilmente Kluivert, che oggi parlerà in conferenza alle 18.45 accanto a Fonseca.