Stasera torna in scena l'Europa League con le gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale. Si parte alle ore 18.55, quando l'Inter scende in campo a Francoforte. Ancora senza Icardi e Keita, Spalletti nel giorno del suo 60esimo compleanno rispolvera Borja Valero al posto dell'infortunato Nainggolan. I tedeschi hanno il miglior attacco della Bundesliga e, nonostante l'infortunio dell'ex viola Rebic, schierano una coppia d'attacco di tutto rispetto composta da Haller e dal capocannoniere Jovic, seguito anche dai nerazzurri sul mercato. A seguire il Napoli di Ancelotti riceve al San Paolo i campioni austriaci del Salisburgo.



PROBABILI FORMAZIONI



Eintracht-Inter (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, Ndicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. All. Hutter.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti.

Arbitro: Collum (Scozia).



Napoli-Salisburgo (ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Tv8)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Onguené, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur. All. Rose.

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia).