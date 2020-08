Dentro o fuori. Inter-Getafe (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara secca valevole per gli ottavi di finale in Europa League. Conte fa partire dalla panchina Skriniar, Eriksen e Sanchez. Si gioca a porte chiuse sul campo neutro di Gelsenkirchen, chi passa ai quarti trova la vincente di Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers (3-1 per i tedeschi all'andata in Scozia, domani il ritorno in Germania).



PROBABILI FORMAZIONI



Europa League - Ottavi di finale



Inter-Getafe (ore 21 in diretta su Tv8 e Sky Sport)



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.



GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina, Mata. All. Bordalas.



Arbitro: Taylor (Inghilterra), assistenti Beswick e Nunn, Kavanagh, quarto uomo, Attwell e Tierney al Var.