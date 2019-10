Dopo la due giorni di Champions che non ha sorriso alle italiane con la sola vittoria della Juventus, il pareggio del Napoli e i ko di Atalanta e Inter, torna in campo l'Europa League per il secondo turno dei gironi eliminatori. Due le squadre italiane impegnate con la Roma che proverà lo scatto in vetta al girone J nello scontro diretto in trasferta con il Wolfsberger mentre la Lazio che affronterà in casa il Rennes per il girone E dovrà riscattare il ko all'esordio contro il Cluj. Tanto il turnover atteso per i giallorossi con Fonseca che farà riposare Edin Dzeko e rilancerà Zaniolo, mentre in casa Lazio Inzaghi punterà sulla coppia Caicedo-Immobile, ma non su Correa fresco di rinnovo di contratto fino al 2024.





LE PROBABILI FORMAZIONI

Wolfsberger-Roma ore 18.55

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca



Lazio-Rennes ore 21.00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Berisha, Milinkovic-Savic, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Morel, Gelin, Da Silva, Mouassa; Martin, Grenier, Bourigeaud; Niang, Tait. All. Stéphan





DOVE VEDERLE IN TV

Il match tra Wolfsberger e Roma sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la gara fra Lazio e Rennes, sarà trasmessa in diretta tv sia da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport ma anche in chiaro su TV8.