Dopo la due giorni di Champions League che ha decretato le quattro squadre semifinaliste tocca all'Europa League emettere i propri verdetti. A partire dalle 21 scenderanno in campo tutte le 8 squadre rimaste in corsa per il ritorno dei quarti di finale. Protagonista assoluta sarà il Napoli di Carlo Ancelotti, chiamato alla riscossa contro l'Arsenal dopo il ko per 2-0 rimediato nella gara di andata a Londra.



DOVE VEDERLA

La partita Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 372 del digitale terrestre) e su Sky Sport (252 del satellite). In chiaro, invece, la gara sarà visibile all'interno del contenitore Diretta Goal trasmessa da TV8.





TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpillicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, William

SLAVIA PRAGA (4-3-1-2): Kolar; Coufal, Ngadjui, Deli, Boril; Sevcik, Kral, Traoré; Stoch; Masopust, Olayinka.



EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Gelson Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Rebic

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Corchia, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo; Fejsa, Samaris; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Cervi; Joao Felix



VALENCIA (4-4-2): Neto, Roncaglia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Torres, Coquelin, Parejo, Cheryshev; Mina, Gameiro.

VILLARREAL (4-2-3-1): Fernandez, Gaspar, Funes Mori, Ruiz, Quintillà; Caseres, Cazorla; Chukwueze, Iborra, Fornals, Moreno