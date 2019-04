Poco più di qualche minuti all'andata, eppure aveva provato a metterci del suo: Adam Ounas stavolta dovrà dare forfait per la sfida contro l'Arsenal a causa di un piccolo problema fisico. A confermarlo, d'altronde, è lo stesso Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: " Dovremo fare a meno di Ounas, ha accusato un risentimento muscolare e non potrà essere dei nostri". Una piccola mancanza, quindi, per il tecnico del Napoli, che potrà fare affidamento, però, su Verdi e Youns come alternative a partita in corso.