L’Inter è chiamata alla prova Eintracht Francoforte, per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Non è un buon momento per la truppa di Spalletti: nello scorso turno di campionato è arrivata la sconfitta con il Cagliari e, contemporaneamente, il soprasso del Milan al terzo posto. L’Eintracht poi, è un avversario da prendere con le molle, specie in Europa League dove è ancora imbattuto e ha vinto 7 gare su 8. Il match si presenta equilibrato ma gli analisti di Sisal Matchpoint danno un leggero vantaggio ai padroni di casa, a 2.36, il successo interista è offerto a 3.05, mentre il pareggio vale 3.35. Per il passaggio ai quarti invece, le quote sono dalla parte dell’Inter, a 1.50, si sale a 2.50 per la qualificazione dei tedeschi. Gli scommettitori puntano sull’Eintracht: il 75% ha giocato il segno 1 nel match e il 65% la qualificazione tedesca.