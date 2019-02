Riprende l’avventura dell’Europa League con le tre italiane pronte a battersi per staccare il pass degli ottavi di finale. L’urna non è stata benevola con la Lazio, che ha l’impegno più difficile. I biancocelesti incontrano infatti il Siviglia, la squadra più titolata del torneo. Si comincia dall’Olimpico dove, si legge in una nota Sisal Matchpoint, la squadra di Inzaghi può giocarsela: il segno 1 è infatti a 2,35 mentre per la vittoria ospite si sale a 3,10, con il pareggio a 3,30. La strada si fa invece in salita per il passaggio turno, con gli spagnoli favoriti a 1,55 contro il 2,30 dei capitolini. La pensano allo stesso modo gli scommettitori, il 65% crede nella vittoria della Lazio nel match di andata ma l’86% ha puntato sul Siviglia agli ottavi. Tra i biancocelesti sono tanti gli ex che hanno militato tra le fila della squadra spagnola, tra cui Luis Alberto, andaluso di nascita e cresciuto nelle giovanili del club, la cui rete è data a 3.60. Anche Immobile è un ex ma difficilmente sarà in campo, l’attacco viene affidato a un altro ex, Correa, in rete a 3,60 e a Caicedo, in gol a 2.75 e candidato alla doppietta, a 12,00.