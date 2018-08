Ritorno dei playoff per la qualificazione all'Europa League, quarto e ultimo turno preliminare dell'estate propedeutico ai gironi (sorteggio venerdì 31 alle ore 12), e tante big impegnate questo pomeriggio e questa sera: alle 16 è il turno dei Glasgow Rangers che vanno in Russia sul campo dell'Ufa per difendere l'1-0 maturato in Scozia. Alle 17.30 è il turno dell'Atalanta, impegnata sul campo del Copenaghen dopo lo 0-0 di Reggio Emilia, e dell'RB Lipsia, al quale serve la vittoria contro lo Zorya, in seguito allo 0-0 in Ucraina. Alle 19 il Basilea difende il 3-2 dell'andata sul campo dei ciprioti dell'Apollon, così come lo Zenit il 3-1 di San Pietroburgo in Norvegia, contro il Molde. Alle 20 a Istanbul c'è Besiktas-Partizan, terminata 1-1 sette giorni fa a Belgrado, mentre alle 20.45 si giocano Bordeaux-Gent e Burnley-Olympiacos, 0-0 e 1-3 all'andata. Chiudono alle 21 Celtic-Suduva, con gli scozzesi favoriti dopo l'1-1 dell'andata, e Siviglia-Sigma Olomouc, nella quale si parte dall'1-0.



Di seguito tutti i risultati in tempo reale.



h. 16.00



Astana-Apoel



Ufa-Rangers





h. 17.30



AEK Larnaca-Trencin





h. 18.30



RB Lipsia-Zorya





h 19.00



Apollon-Basilea



Cluj-Dudelange



Ludogorets-Torpedo Kutaisi



Maccabi Tel Aviv-Sarpsborg



Molde-Zenit San Pietroburgo



Qarabag-Sheriff Tiraspol





h 19.15



Midtjylland-Malmo





h 20.00



Besiktas-Partizan





h 20.15



Skhendija-Rosenborg





h 20.30



Brondby-Genk



Steaua Bucarest-Rapid Vienna



Trnava-Olimpia Ljublijana





h 20.45



Bordeaux-Gent



Burnley-Olympiacos





h 21.00



Celtic-Suduva





h 21.45



Siviglia-Sigma Olomouc