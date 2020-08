Oggi si completa il quadro degli ottavi di finale in Europa League. Si (ri)parte alle ore 18.55, quando la Roma sfida il Siviglia dell'ex Monchi in una gara secca sul campo neutro di Duisburg. Sempre in Germania allo stesso orario il Bayer Leverkusen parte dalla vittoria per 3-1 dell'andata in Scozia contro i Rangers di Glasgow allenati da Gerrard: chi passa il turno trova l'Inter ai quarti.



Poi alle ore 21 si disputano altre due gare: il Basilea parte dalla vittoria per 3-0 all'andata contro l'Eintracht Francoforte, Wolverhampton-Olympiacos dal pareggio per 1-1. Da quest'ultima sfida uscirà l'avversaria della vincente di Siviglia-Roma.