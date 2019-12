La Champions League ha dato i propri verdetti, ora tocca all'Europa League. Siamo all'ultima giornata dei gironi eliminatori, con Lazio e Roma ancora in corsa per un posto ai sedicesimi di finale.



Si parte alle 18.55 con il Gruppo E con Rennes-Lazio e Cluj-Celtic. Con un pareggio il Cluj si qualificherebbe, eliminando i biancocelesti a prescindere dal risultato che questi ultimi faranno contro il Rennes.



Nel Gruppo A il Siviglia, già qualificato da primo, affronta l'Apoel Nicosia. Nell'altra sfida del girone Qarabag-Dudelange.



Nel Gruppo B è ancora tutto aperto: la Dynamo Kiev affronta il Lugano, già eliminato, nell'altra sfida si affrontano Copenaghen e Malmo, in un vero e proprio scontro diretto.



Nel Gruppo C è ugualmente tutto ancora in gioco: il Basilea sfida il Trabzonspor già eliminato, mentre Getafe e Krasnodar si contendono verosimilmente il secondo posto ai sedicesimi.



Nel Gruppo D si affrontano Lask e Sporting e PSV Eindhoven e Rosenborg.



Nel Gruppo F l'Arsenal sfida lo Standard, mentre l'Eintracht affronta il Vitoria Guimaraes.



Alle 21 si parte con il Gruppo G, dove tutti hanno ancora chance di qualificazione: si affrontano Porto-Feyenoord e Rangers-Young Boys.



Nel Gruppo H l'Espanyol, già qualificato, sfida il CSKA Mosca eliminato. Scontro diretto per un posto ai sedicesimi tra Ludogorets e Ferencvaros.



Nel Gruppo I sono già qualificate Gent e Wolfsburg, che si giocano solo il primo posto nel girone. I belgi se vincono con l'Oleksandriya si assicurano il primato, i tedeschi proveranno a fare lo stesso con il Saint Etienne.



Nel Gruppo J la Roma affronta il Wolfsberger, con il destino nelle proprie mani. Nell'altra sfida del girone Borussia Monchengladbach-Istanbul Basaksehir.



Nel Gruppo K sono già qualificate Braga e Wolverhampton, che affrontano Bratislava e Besiktas.



Infine nel Gruppo L il Manchester United sfida per il primato nel girone l'Az Alkmaar. Entrambe sono già qualificate, così Partizan-Astana vale solo per la gloria.