Dopo la due giorni dedicata alla Champions, si torna in campo anche per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Si parte alle 16.50, con la sfida del gruppo K tra l'Astana e il Rennes di Mbaye Niang.



Ben 12, poi, le gare in programma alle 18.55: oltre al Milan, nel gruppo F il Betis Siviglia, dopo il pareggio contro l'Olympiacos, cerca la prima vittoria con il Dudelange. Nel gruppo A, il Bayer Leverkusen ospita l'Aek Larnaca, mentre lo Zurigo se la vede col Ludogorets. Nel B si affrontano le due vincitrici della prima giornata, RB Salisburgo e Celtic, e le due uscite sconfitte, Rosenborg e RB Lipsia. Lo Zenit San Pietroburgo di Claudio Marchisio ospita lo Slavia Praga nel gruppo C, mentre il Bordeaux riceve la visita del Copenaghen. Nel D, Dinamo Zagabria e Trnava, entrambe a tre punti, fanno visita rispettivamente ad Anderlecht e Fenerbahce, mentre nel gruppo E l'Arsenal è impegnato sul campo del Qarabag e lo Sporting Lisbona su quello del Vorskla.



Altra tornata di gare alle 21: oltre alla Lazio, impegnata a Francoforte contro l'Eintracht, nel gruppo H il Marsiglia fa visita all'Apollon. Nel G sfide interessanti tra i Rangers di Steven Gerrard e il Rapud Vienna e lo Spartak Mosca di Massimo Carrera e il Villarreal. Besiktas e Genk, le due squadre a tre punti, sono impegnate in trasferta contro Malmo e Sarpsborg nel gruppo I, mentre nel J è già scontro al vertice tra il Krasnodar e il Siviglia di André Silva, mentre lo Standard Liegi ospita l'Akhisar Belediye. A completare il gruppo K c'è Jablonec-Dinamo Kiev, chiudono il programma le due gare del gruppo L: il Chelsea di Maurizio Sarri ospita a Stamford Bridge il Mol Vidi, mentre il Bate se la vede col Paok.