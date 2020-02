Dopo la due giorni di Champions torna in campo l’Europa League, con le gare di ritorno dei sedicesimi di finale. Ieri i Rangers di Gerrard hanno fatto fuori il Braga (1-0 in Portogallo dopo il 3-2 in Scozia), mentre è stata rinviata a data da destinarsi Salisburgo-Eintracht a causa delle avverse condizioni atmosferiche.



Si parte alle 18.55 con la Roma che contro il Gent prova a difendere il vantaggio della gara d’andata. Il Wolverhampton affronta l’Espanyol dopo il 4-0 ottenuto in Inghilterra. Combattuta e incerta invece la sfida tra Porto e Bayer Leverkusen, che ha visto all’andata i tedeschi imporsi 2-1. Un’altra teutonica, il Wolfsburg, vola in Svezia per difendere contro il Malmo il 2-1 di una settimana fa. Non dovrebbe avere problemi il Basilea, in casa contro l’Apoel dopo il 3-0 dell’andata. Lask e Az Alkmaar ripartono dall’1-1 di giovedì scorso, lo Sporting vola in Turchia forte del 3-1 ottenuto contro il Basaksehir.