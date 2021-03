Oggi si disputano le gare d'andata per gli ottavi di finale in Europa League. Si parte alle ore 18.55, quando i riflettori sono puntati all'Old Trafford, dove il Manchester United sfida il Milan. Ajax, Dinamo Kiev e Slavia Praga giocano in casa rispettivamente contro Young Boys, Villarreal e Rangers.Alle ore 21 la Roma riceve all'Olimpico lo Shakhtar Donetsk, ex squadra di Fonseca. Dopo aver eliminato il Napoli, il Granada parte favorito contro i norvegesi del Molde. Completano il quadro della serata due club inglesi: il Tottenham di Mourinho ospita i croati della Dinamo Zagabria, mentre l'Arsenal fa visita all'Olympiacos in Grecia.