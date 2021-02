Nessun vincolo, tutti si possono affrontare. Queste le premesse del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, in programma oggi alle 13 a Nyon. Per le italiane presenti Milan, che ha eliminato a fatica la Stella Rossa, e Roma, che ha superato il turno senza problemi contro il Braga. Eliminato dal Granada invece il Napoli.



CRITERI - Dagli ottavi non sono previste teste di serie o limitazioni territoriali e geografiche: si potranno dunque sfidare anche squadre dello stesso Paese.





IL SORTEGGIO

Ajax (Ola)-Young Boys (Svi)



Dinamo Kiev (Ucr)-Villarreal (Spa)



ROMA (Ita)-Shakhtar Donetsk (Ucr)



Olympiacos (Gre)-Arsenal (Ing)



Dinamo Zagabria (Cro)-Tottenham (Ing)



Manchester United (Ing)-MILAN (Ita)



Slavia Praga (Cze)-Rangers (Sco)



Granada (Spa)-Molde (Nor)





DATE - Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno tra giovedì 11 marzo (andata) e giovedì 18 marzo (ritorno), nelle consuete fasce orarie delle 18.55 e 21. Il sorteggio di quarti e semifinali si terrà il 19 marzo.