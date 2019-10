Dopo la due giorni di Champions League, continua oggi l'avventura dell'Europa League, con ventiquattro partite in programma divise tra le 18.55 e le 21.00.





Apre il girone L, alle 16.50 l'Astana ospita il Partizan, mentre alle 18.55 il Manchester United va sul campo dell'AZ Alkmaar,



Poi il girone G alle 18.55, con il Porto che deve confermarsi sul campo del Feyenoord e i Rangers per cui vale lo stesso discorso sul campo degli svizzeri dello Young Boys.



Nel girone H, alle 18.55, l'Espanyol va sul difficile campo dei russi del CSKA Mosca, mentre il Ludogorets deve confermarsi sul campo del Ferencvaros.



Nel girone I, alle 18.55 il Gent va sul campo dell'Oleksandriya, mentre il Wolsfburg è ospite del Saint Etienne che non può più sbagliare.



Nel girone J, quello della Roma che è ospite del Wolfsberger, il Borussia Moenchengladbach va sul campo del Basaksehir.



Nel girone K, lo Slovan Bratislava è ospite del Braga, mentre il Wolverhampton di Cutrone deve rifarsi in Turchia contro il Besiktas dopo il ko iniziale.





Poi le partite della serata. Nel girone A, alle 21, il SIviglia riceve l'APOEL per iniziare a blindare la qualificazione, mentre il Dudelange vuole continuare a stupire nel match casalingo contro gli azeri del Qarabag.



Nel girone B, alle 21 derby scandinavo tra Malmo e Copenaghen con gli svedesi che devono vincere per raggiungere i danesi, mentre il Lugano ospita la Dinamo Kiev nella stessa condizione.



Nel girone C, sempre alle 21, il Basilea deve confermarsi sul campo dei turchi del Trabzonspor, così come il Getafe in Russia sul terreno del Krasnodar.



Nel girone D, alle 21, il Rosenborg deve riscattarsi in casa contro il PSV Eindhoven. In contemporanea, lo Sporting Lisbona ospita gli austriaci del LASK Linz.



Nel girone E, quello della Lazio, biancocelesti in campo all'Olimpico contro il Rennes alle 21 per riscattare la sconfitta in Romania. Alla stessa ora, il Celtic ospita la capolista Cluj.



Nel girone F, alle 21, serve il riscatto a una tra Guimaraes ed Eintracht Francoforte, con in campo l'ex Milan Andrè Silva. mentre l'Arsenal riceve lo Standard Liegi all'Emirates nella sfida per la vetta.