Giornata di semifinali in Europa League, dove in contemporanea si giocano. Da qui usciranno i nomi delle due finaliste che il 18 maggio si sfideranno allo stadio Sanchez-Pizjuan di Siviglia. Occhio alle statistiche in Germania: l'Eintracht Francoforte ha perso solo una delle 12 semifinali casalinghe in tutta la sua storia (9 vittorie, 2 pareggi), e stasera parte dal vantaggio di un gol dopo il 2-1 dell'andata.- I Rangers devono fare i conti con il problema difesa: la squadra di van Bronckhorst ha totalizzato un solo clean sheet nelle ultime dieci partite. E oggi servirà chiudere la porta a doppia mandata, soprattutto dopo la sconfitta per 0-1 dell'andata. Quella dell'Ibrox Stadium è anche una sfida nella sfida tra due bomber: il primo, dei Rangers, è. Un terzino che segna quanto un attaccante, 15 gol quest'anno. Il Lipsia risponde con un giocatore che può diventare protagonista nel prossimo mercato, perché- 31 gol e 20 assist in 48 partite in questa stagione - piace a molti club ed è anche una pazza idea del Milan (i dettagli).