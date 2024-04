. I Reds, che come l'Atalanta hanno disputato solo gli ottavi in quanto primi nel loro girone, arrivano a questa sfida dopo aver travolto lo Sparta Praga: 5-1 in Repubblica Ceca, 6-1 ad Anfield. Orobici che, invece, hanno superato lo Sporting Lisbona.Primo atto del doppio confronto, il ritorno si giocherà giovedì 18 aprile (sempre alle 21) al Gewiss Stadium di Bergamo. La vincente affronterà in semifinale chi passerà il turno tra Benfica e Marsiglia (andata giovedì 2 maggio, ritorno giovedì 9 maggio).

LE FORMAZIONI UFFICIALILIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; MacAllister, Nunez, Gakpo. All. KloppATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini