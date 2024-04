Atalanta, Scamacca scrive la storia del calcio azzurro ad Anfield: l'Italia ha il suo numero 9

E' una notte magica, una serata da incorniciare e da inserire negli annali della storia della società orobica.. Una partita perfetta disputata dagli uomini di Gian Piero Gasperini, giocata a ritmi alti, a viso aperto, con sfrontatezza, senza alcuna paura di un avversario che, in Premier League, è in piena lotta per il titolo con due colossi del calcio europeo come Arsenal e Manchester City.

, arrivato alla terza rete consecutiva nelle ultime tre sfide tra tutte le competizioni. E’ stato uno show vero e proprio del classe ‘99. Minuto 38: Koopmeiners inventa per Zappacosta sulla destra che arriva in fondo: palla all'indietro per Scamacca che colpisce in maniera non ottimale, ma quel tanto che basta per battere Kelleher che sbaglia completamente l'intervento, facendosi passare il pallone sotto la pancia. Finito qui? Assolutamente no. Al 61’, nella ripresa, con un sinistro al volo, su assist di De Ketelaere scattato sul filo del fuorigioco, ha di nuovo infilato la rete avversaria. Ma giusto per non farsi mancare nulla, Scamacca serve pure l’assist per Ederson che ha siglato la rete dello 0-3.

Le due firme del classe ‘99, messe a segno ad Anfield, infatti, hanno reso lo stesso attaccante azzurro, secondo i dati riportati da Opta,. Un dato importante che riflette la dimensione continentale di un centravanti che, allo stato attuale dei fatti, sta trovando il modo con il quale consacrarsi definitivamente. Ma non solo:Un dato storico per un calciatore azzurro.

Questi prossimi due mesi che ci accompagneranno verso la fine dell’annata ‘23/’24 saranno decisivi per Scamacca, arrivato a Bergamo per 25 milioni di euro, più altri 5/6 di bonus da versare al West Ham. in vista anche di un obiettivo fondamentale per il classe ‘99: EURO 2024.escluso dalla lista degli ultimi convocati dal commissario tecnico di Certaldo durante le ultime amichevoli internazionali negli Stati Uniti contro Ecuador e Venezuela, èL’ex Sassuolo sa di potersi giocare le sue carte e sta dando il 100% per convincere il CT ad affidargli le chiavi dell’attacco dell’Italia:. Il duello con Retegui, Immobile, Lucca, Raspadori e tutti i centravanti in odore di convocazione è appena cominciato. Il tempo delle scelte sta arrivando: entro il 15 giugno si conosceranno i 23 che proveranno a difendere il titolo continentale conquistato a Wembley.