Non c'è pausa per l'Inter di Antonio Conte: dopo le fatiche di campionato, con solo due vittorie nelle ultime cinque partite e la recente sconfitta contro la Lazio che ha provocato la discesa al terzo posto della classifica, i nerazzurri si tuffano nell'avventura Europa League, con l'andata dei sedicesimi di finale in programma alle ore 18.55 presso la Ludogorets Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro la squadra allenata da Pavel Vrba. Prima partita stagionale per i meneghini nella competizione, dopo l'eliminazione dalla Champions con il terzo posto conquistato alle spalle di Barcellona e Dortmund e la conseguente retrocessione in Europa League: impegno nel quale l'Inter parte assolutamente favorita, in attesa del ritorno a Milano tra sette giorni, contro la capolista del campionato bulgaro, già avversaria del Milan due stagioni fa, sempre nei sedicesimi di finale. Fiducia dal 1' al nuovo acquisto Christian Eriksen, con la coppia Sanchez-Lautaro in avanti. Nei bulgari occhio ai brasiliani Marcelinho e Wanderson.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sarà il primo incontro ufficiale tra Ludogorets e Inter. La squadra bulgara ha perso entrambe le partite giocate contro un avversario italiano, ovvero il Milan nei sedicesimi di finale 2017-18 di Europa League. I rossoneri vinsero l'andata in trasferta per 0-3 e il ritorno per 1-0 a San Siro. L'Inter non ha mai perso contro una squadra bulgara in qualsiasi competizione europea; tuttavia l'Inter non affronta una squadra bulgara (Etar Veliko Tarnovo) dalla stagione 1974-75 nel primo turno di Coppa Uefa. I nerazzurri pareggiarono 0-0 l'andata in Bulgaria e vinsero 3-0 il ritorno al Meazza. Nessuna squadra qualificata agli scontri diretti di Europa League di quest'anno ha concesso più gol del Ludogorets (10). L'Inter ha vinto solo una partita nelle utlime 9 in trasferta d'Europa League. L'ultima vittoria è l'1-0 contro il Rapid Vienna in questa stessa fase l'anno scorso. Lukaku ha segnato in ciascuno degli ultimi cinque match giocati in Europa League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Ludogorets (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet, Cauly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson.



Inter (3-5-2): Padelli: Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Sanchez, Lautaro.





