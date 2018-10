Il Milan cade ancora, questa volta in Europa League, sotto i colpi del Betis, che ha fatto la partita a San Siro, chiudendo sul 2-1 e tenendo sempre il pallino del gioco. Il ko nella sfide di ieri ha avuto inevitabili conseguenze sul tabellone scommesse. La qualificazione al prossimo turno resta ancora alla portata dei rossoneri che sono però stati scavalcati dagli spagnoli sia in classifica sia nelle giocate su chi chiuderà in vetta il Girone F: i biancoverdi sono a 2,00, la quota dei rossoneri invece è salita da 1,50 a 2,25. In aumento anche la valutazione del Milan nelle giocate sul trionfo finale: la squadra di Gattuso è infatti passata da 18,00 a 20,00.