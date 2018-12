Scontro diretto nel Girone F dell'Europa League. Nell'ultimo match Olympiacos e Milan, in Grecia, si giocano l'accesso ai sedicesimi di finale. Ai rossoneri basterebbe perdere con un solo gol di scarto per andare avanti. Entrambe le squadre hanno tenuto un andamento altalenante di recente (due vittorie, un ko e un pari per l'Olympiacos, due successi e due pareggi per i rossoneri) e la forbice dei quotisti SNAI è strettissima. Leggerissimo il favore concesso al Milan, dato a 2,65, contro il 2,79 degli avversari, a 3,20 invece si gioca la «X». La posta in palio e la statistica di entrambe le formazioni (solo un gol subìto a partita è la media dei greci, sale a 1,2 quella del Milan) suggeriscono una partita contratta: l'Under, finale con massimo due reti, vale 1,73. Tecnicamente, il Milan avrebbe anche la possibilità di passare da primo, vincendo, ma in contemporanea il Betis, attualmente in vetta, dovrebbe fallire il successo nella facile trasferta contro i lussemburghesi del Dudelange. Tant'è che nelle scommesse sul primo posto gli andalusi sono a 1,07 e i rossoneri a 6,50.