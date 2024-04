Luci a San Siro, c'è un derby italiano nelle coppe.si affrontano alle 21 nell'andata dei quarti di finale di: primo round del doppio confronto, il ritorno si giocherà giovedì 18 aprile (sempre alle 21) allo Stadio Olimpico di Roma. La vincente affronterà in semifinale chi passerà il turno tra Bayer Leverkusen e West Ham (andata giovedì 2 maggio, ritorno giovedì 9 maggio).Sfida tra due squadre in grande forma. I rossoneri di Stefano Pioli, dall'inizio di marzo, hanno vinto 7 partite consecutive in tutte le competizioni (5 in Serie A e il doppio confronto agli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga). I giallorossi dall'arrivo di Daniele De Rossi hanno perso solo due partite, in campionato contro l'Inter e il ko indolore contro il Brighton nel ritorno degli ottavi di EL.

- Pioli recupera Thiaw e lo manda subito in campo al fianco di Gabbia, sorprende De Rossi che sceglie Smalling come compagno di reparto di Mancini.: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.. Pioli.: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.. De Rossi.