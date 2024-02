Europa League, Milan sul podio delle favorite. Lazio ai quarti di Champions a quota 2.67

Il midweek delle coppe europee si chiude con le vittorie di Milan e Lazio e con il pareggio della Roma in casa del Feyenoord. Bilancio più che positivo soprattutto per i biancocelesti, che grazie all’1-0 casalingo contro il Bayern Monaco hanno maggiori chance di conquistare gli ottavi. Sulla lavagna scommesse la quota per il passaggio del turno degli uomini di Sarri è passata da 7.00 a 2.67, anche se i bavaresi restano favoriti a 1.44. Le italiane provano quindi a farsi largo cercando di migliorare il risultato della passata stagione, con tre finali, anche se tutte perse. L’Inter è la prima opzione in Champions e il trionfo degli uomini di Inzaghi vale 15, con il Napoli campione d’Europa a 50 e la Lazio che resta staccata a 150. Per ora resta favorito il Manchester City a 2.50. In Europa League il Milan dopo il netto 3-0 ai danni del Rennes si è confermato sul podio delle favorite e la coppa tinta di rossonero vale 6.00 volte la posta. C’è da superare la concorrenza durissima del Liverpool e del Bayer Leverkusen, rispettivamente prime in Premier League e Bundesliga e proposte vincenti della competizione a 3.00 e 5.50. Assolutamente in corsa l’Atalanta e la Roma, entrambe a 15 come il Brighton di De Zerbi. Per quanto riguarda la Conference League la Fiorentina è la seconda opzione a 5.50, con l’Aston Villa, quinto in Premier, a comandare i pronostici a 3.50.