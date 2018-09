Comincia l’avventura di Milan e Lazio in Europa League. Le due italiane proveranno a rompere il dominio inglese e spagnolo che nella competizione dura ormai da 7 anni. I rossoneri, nel Gruppo F, esordiscono con i lussemburghesi del Dudelange e la vittoria è subito fondamentale, specie considerando il contemporaneo scontro diretto tra le altre due concorrenti per il primo posto nel girone: Betis Siviglia e Olympiacos. Per gli esperti di Sisal Matchpoint non ci sono dubbi sulla vittoria degli uomini di Gattuso: la superiorità tecnica e la maggiore esperienza internazionale fanno pendere il pronostico nettamente dalla parte dei rossoneri, a 1.20. Per l’impresa dei padroni di casa si sale invece a 14.25, alta anche la quota sul pareggio, a 6.80. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, il 98% ha puntato sul Milan. Gattuso dovrebbe attuare un turn-over limitato, in campo dunque l’artiglieria pesante con Higuain e Suso in attacco, in gol rispettivamente a 1.60 e 2.50. Possibilità anche per Cutrone, la cui rete è a 2.10. Nessun problema per la qualificazione agli ottavi del Milan, a un rasoterra 1.12, ma i rossoneri puntano alla vittoria del girone, considerata molto probabile dai bookmakers, a 1.72, davanti al Betis, a 3.00 e all’Olympiacos, a 6.00.