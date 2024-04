Milan, il Real Madrid vuole Thiaw: la cifra a bilancio e la possibile plusvalenza

L'articolo prosegue qui sotto.

L'estate che ilsi appresta a vivere sarà di quelle da ricordare, perché molto nella rosa rossonera cambierà. Chi dirà addio sicuramente è Stefano Pioli con un nuovo allenatore che arriverà verosimilmente dall'estero e porterà idee e dettami tattici differenti. Per questo tante valutazioni saranno fatte anche sui giocatori attualmente in rosa per cui, in ogni caso, si ascolteranno offerte e proposte che possano essere vantaggiose. E fra questi c'è ancheIl difensore tedesconon ha vissuto la sua miglior stagione con solo 26 presenze (solo 17 in Serie A) e un lungo infortunio alla coscia che lo ha a lungo tenuto ai box e rimediato in Champions contro il Borussia Dortmund. Nonostante questo l'ex Schalke 04 è finito, secondo quanto riporta al Bild in esclusiva,e ha già iniziato a muoversi con il suo entourage.Arrivato a Milano nell'agosto del 2022Il contratto firmato è in scadenza 30 giugno 2027 ed è ancora lungo, ma ilCosa significa? Che con una cifra superiore a questa il club rossonero farà registrare. In Germania fissano a 30 milioni l'asticella della valutazione, ma dopo un'annata così travagliata è difficile che si arrivi a tanto. Il Milan, inoltre, non è intenzionato a privarsene a cuor leggero dovendo già sostituire Kjaer e ridiscutere il futuro di Matteo Gabbia.